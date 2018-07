Longtemps en grande difficulté depuis ses passages au l’Ajax Amsterdam et à Liverpool, Ryan Babel a retrouvé le sourire au Besiktas. L’attaquant néerlandais qui est sous contrat jusqu’en juin 2019 avec les Aigles Noirs, pourrait cependant changer d’air très rapidement comme le rapporte Voetbal International, Flamengo a proposé une offre de 6 millions d’euros pour le joueur.

Une approche irrémédiable repoussée puisque les Turcs demanderaient une somme située entre huit et dix millions d’euros. Son agent, Winnie Haatrecht a fait part de cette offre, mais ne veut pas se précipiter : « Quand les clubs proposeront, nous listerons tout. Mais Ryan est très heureux à Istanbul et a un contrat d’un an. »