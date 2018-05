Gareth Bale a marqué d’une pierre blanche la finale de la Ligue des Champions édition 2017/2018. Grâce à un doublé victorieux, dont un sublime retourné qui restera certainement dans les annales, le Gallois a ébouli une rencontre pourtant cadenassée en première mi-temps. Dans des propos relayés par Sky Sports, son sélectionneur en équipe nationale, Ryan Giggs, n’a pas tari d’éloge sur son joueur.

« C’est le plus grand joueur Gallois que j’ai pu voir jouer. Evidemment, je n’ai pas vu jouer John Charles et beaucoup d’autres. Mais les grands joueurs se transcendent au bon moment, et font la différence. Chose qu’il a faite deux fois en finale de la Ligue des Champions. Et en gagner quatre (Ligue des Champions), aller au Real Madrid et réussir, il doit être le meilleur. » Le principal intéressé appréciera fortement.