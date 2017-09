Son palmarès parle pour lui, sa réputation n’est plus à faire. Mais Carlo Ancelotti ne semble plus compter tant d’admirateurs. Interrogé sur le bilan de son compatriote à la tête du Bayern Munich, l’emblématique entraîneur italien Arrigo Sacchi a indiqué que le club bavarois devrait sérieusement penser à changer de coach. Rapidement.

« J’ai l’impression que des changements feraient du bien au Bayern. (...) Je regarde tous les matchs du Bayern et j’ai l’impression que l’équipe a perdu son enthousiasme [...] On vieillit, on perd la passion et la volonté absolue, c’est la vie », a-t-il déclaré au média Sport1. L’intéressé appréciera.