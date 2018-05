Depuis son passage chez les Girondins de Bordeaux, Willy Sagnol a du mal à voir sa carrière d’entraîneur prendre son envol. Hormis un court intérim sur le banc du Bayern Munich, l’ancien des Bleus n’a pas connu d’autre expérience que le club au scapulaire. Mais d’après les informations de Bild, la donne pourrait rapidement changer.

En effet, Willy Sagnol sera considéré comme le candidat numéro 1 pour remplacer Hein Vanhaezebrouck à Anderlecht. Le quotidien britannique explique les dirigeants du club apprécient le passé d’international français de Sagnol, ainsi que sa capacité à parler quatre langues (français, anglais, allemand et espagnol). Dernier point notable, et non des moindres, son expérience avec les jeunes, notamment lorsqu’il était à la tête de l’Equipe de France Espoirs.