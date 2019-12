Panamefoot, site d’informations spécialisé dans le football francilien, organisait ce samedi à Bobigny la cérémonie des Paname Best Players pour l’année 2019, trophées récompensant les meilleurs talents d’Île-de-France nés entre 2000 et 2005, désignés par un jury de 11 recruteurs de clubs professionnels français.

Saïd Arab restera comme le grand gagnant de cette soirée, puisqu’il remporte les titres de meilleur joueur dans la catégorie 2000 et de meilleur joueur toutes catégories confondues. Ce brillant milieu de terrain, passé par le FC Metz, le Racing et le Paris SG, évolue depuis janvier 2018 du côté du Red Star (11 apparitions en National 1 cette saison, 1 but). Il succède au palmarès à un certain Hannibal Mejbri, lauréat en 2018, et désormais du côté de Manchester United.

Le palmarès complet :

Génération 2005 : Mathys TEL (AJ Aubervilliers-FC Montrouge- Stade Rennais).

Génération 2004 : Julien VETRO (US Torcy-Girondins de Bordeaux)

Génération 2003 : Mehdi CHAFII (FC Montrouge-LOSC)

Génération 2002 : Djibril KONTE (FC Montfermeil-SC Amiens)

Génération 2001 : Najib BENNOUR (FC Montfermeil-JA Drancy)

Génération 2000 : Saïd ARAB (AS Red Star)