Le Chaudron accueille le choc de cette 23e journée de Ligue 1 ! Quinzièmes, les Verts restent sur cinq défaites lors de leurs six derniers matches de championnat. A domicile, ils tenteront de redresser la barre face à un Olympique de Marseille 2e et qui doit l’emporter pour tenir le Stade Rennais à bonne distance.

Pour ce match, Claude Puel aligne un 4-2-3-1, avec Ruffier dans le but, une défense composée de Debuchy, Fofana, Saliba et Perrin. Devant la défense, Cabaye et M’Vila joueront les vigiles. Un cran au-dessus, la ligne de trois Hamouma-Khazri, Bouanga sera chargée de soutenir Diony. En face, André Villas-Boas ne déroge pas à son 4-3-3. Steve Mandanda débute dans le but. Derrière, Sarr, Gonzalez, Caleta-Car et Amavi sont alignés. Au milieu, Kamara joue la sentinelle, alors que Rongier et Sanson seront les garants du jeu. Devant, Radonjic côté droit, Payet côté gauche et Benedetto en pointe tenteront de percer la muraille forézienne.

Les compositions d’équipes :

ASSE : Ruffier - Debuchy, Fofana, Saliba, Perrin - Cabaye, M’Vila - Hamouma, Khazri, Bouanga - Diony

OM : Mandanda - Sarr, Alvaro Gonzalez, Caleta-Car, Amavi - Kamara, Rongier, Sanson - Radonjic, Benedetto, Payet