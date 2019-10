L’avenir de Ghislain Printant à la tête de Saint-Étienne s’assombrit un peu plus. Alors que le coach stéphanois a sauvé sa tête avec une victoire sur le fil à Nîmes (0-1), l’ancien adjoint ne devrait pas poursuivre sa mission sur le banc des Verts. Selon L’Équipe, les deux dirigeants, Roland Romeyer et Bernard Benard Caïazzo, sont à la recherche de son successeur.

Avec une inquiétante 19e place après 8 journées (8 pts), Sainté doit rebondir au plus vite pour ne pas vivre une saison galère. Ainsi, le président du directoire et celui du conseil de surveillance ont rencontré Claude Puel, lundi à Monaco. Alors que l’ASSE doit affronter Wolfsburg en Europa League, jeudi (rencontre à suivre sur notre live commenté) et doit recevoir Lyon, dimanche (21h) à l’occasion du derby, l’ancien coach de Leicester pourrait être nommé jeudi comme l’explique le quotidien français et être déjà en action pour affronter Lyon le dimanche. Claude Puel pourrait signer un contrat de trois ans.

