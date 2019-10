Après avoir obtenu deux succès à l’arrachée face à l’OL et contre Bordeaux, pour les débuts de Claude Puel sur son banc, l’ASSE reçoit les Ukrainiens d’Oleksandria pour le compte de la 3e journée de la phase de poules de la Ligue Europa (18h55). Les Verts sont en quête d’une première victoire dans cette campagne européenne.

Pour ce match, Claude Puel opte pour un 4-3-3 et décide de conserver Ruffier, Saliba, M’Vila et Youssouf. Il passe de 3 à 4 défenseurs et intègre Debuchy, Kolodziejczak et Gabriel. Au milieu, Aholou se mêle à la fête, alors que devant le trio Nordin, Beric, Hamouma débute.

Les compositions officielles

ASSE : Ruffier - Debuchy, Saliba, Kolodziejczak, G. Silva - Youssouf, M’Vila, Aholou - Nordin, Beric, Hamouma

Oleksandria : Pankiv - Pashayev, Dubra, Bykhal, Miroshnichenko - Luchkevych, Grechyshkin, Banada - Kovalets, Sitalo, Tretyakov