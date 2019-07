Révélation de la Ligue 1 la saison dernière, William Saliba (18 ans) devrait s’engager avec Arsenal dans les prochains jours avant d’être prêté chez les Verts pour l’exercice à venir. Actuellement aux États-Unis avec le club du Forez pour participer aux EA Ligue 1 Games, le défenseur a évoqué sa relation avec son ancien entraîneur, Jean-Louis Gasset, mais aussi ses objectifs pour la saison à venir.

« Ce qui est bien avec Gasset, c’est qu’il te conseille aussi bien sur le plan sportif qu’extra-sportif. Il m’a appris à être un homme. Il a entraîné tellement de grands joueurs qu’il a énormément de conseils à donner. Il m’a parlé de Raphaël Varane, qu’il a eu en équipe de France, ou de Thiago Silva, qu’il a côtoyé au PSG. Ses conseils portaient sur le jeu de tête notamment mais également sur les autres compartiments du jeu, raconte le défenseur dans un entretien accordé au site officiel de la LFP. Mon souhait est de confirmer. J’ai fait une bonne fin de saison dernière donc il va falloir confirmer, ce qui reste le plus dur. Chaque saison, je dois essayer de faire mieux que lors de la précédente. Mais avant ça, je vais essayer de profiter de cette tournée aux Etats-Unis. C’est ma première fois ici et c’est un rêve d’être là. Je regarde des séries et des films américains, j’écoute des rappeurs comme Migos... Je suis très attiré par la culture américaine. »

