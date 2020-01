Yann M’Vila (29 ans) n’est plus apparu sous le maillot de l’ASSE depuis le 21 décembre dernier, lors d’une défaite à Strasbourg (2-1). L’international français (22 sélections, 1 but) n’a même plus été convoqué par Claude Puel depuis cette soirée en terres alsaciennes. Le staff des Verts justifiait récemment cette absence par la présence d’un mystérieux virus frappant l’ancien joueur de l’Inter Milan.

Mais selon les informations de L’Equipe, Yann M’Vila ne se sent tout simplement plus en état de jouer. Victime d’un accident de voiture le 31 décembre dernier (à Saint-Priest-en-Jarez, dans la Loire), le numéro 6 du club du Forez semble être surtout en proie à des soucis familiaux. Reste à savoir combien de temps durera cette convalescence alors que Saint-Étienne inquiète et occupe actuellement la 15e place de Ligue 1 (25 points). Claude Puel espère probablement rapidement pouvoir de nouveau compter sur Yann M’Vila afin de terminer la saison de la meilleure des manières.