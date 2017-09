Ce fut l’un des derniers achats du mercato estival. Mamadou Sakho a quitté Liverpool pour être transféré définitivement à Crystal Palace. Le défenseur central français de 27 ans avait évolué chez les Eagles entre janvier et mai sous forme de prêt, et avait été l’un des grands artisans du maintien de l’équipe londonienne en Premier League.

« J’ai adoré le challenge l’année dernière, c’était difficile mais beau et c’est pourquoi cet été, j’ai estimé que Palace était le meilleur choix », a indiqué le Parisien auprès du site officiel du club. « Je suis très heureux ici parce que j’ai beaucoup d’amis. Je reste en contact avec Christian, Wilf, Bakary et Yohan Cabaye, ainsi que Jason Puncheon. Nous avons eu une très belle ambiance l’année dernière et nous nous disons tout ».