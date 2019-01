Cet après-midi, la police de Guernesey a officialisé l’arrêt des recherches de l’avion disparu en mer transportant Emiliano Sala et le pilote de l’appareil, David Ibbotson. Une nouvelle qui a rendu encore plus triste la planète du football. Suite à l’annonce de la fin des recherches, cardiff a publié un communiqué sur son site officiel. « En ces temps de tristesse incommensurable, nos pensées vont aux familles et aux amis des deux personnes présentes à bord de l’avion, aux supporters du FC Nantes et de Cardiff, ainsi qu’au monde entier ».

Patron du club gallois, Tan Sri Vincent Tan a lui aussi tenu à ajouter : « la nouvelle de lundi dernier a touché en plein coeur tout le monde à Cardiff. Nous voulions donner l’opportunité à Emiliano de franchir une nouvelle étape dans sa carrière. ceux qui ont connu Emiliano le décrivaient comme un jeune homme humble et de bonne nature, qui avait l’envie d’impressionner en Premier League. Les témoignages du monde du football nous ont vraiment touché et nous remercions vivement tous ceux qui nous ont envoyé des messages de soutien. Nous voulons également remercier toutes les personnes impliquées dans les recherches et nous continuons à prier pour Emiliano, David et leurs familles. »

At this time of immeasurable sadness, our thoughts are with the family and friends of both men on board, the fans of both @FCNantes, #CardiffCity, and their connections around the world.https://t.co/C47oWEhURw#CityAsOne

— Cardiff City FC (@CardiffCityFC) 24 janvier 2019