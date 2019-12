C’est un nom qui revient régulièrement dans les travées du Parc des Princes. Élément essentiel dans la montée de Brescia en Serie A, la saison passée, Sandro Tonali (19 ans) réalise un bon début de saison malgré la situation difficile de son club (14 matches, 1 but, 2 passes décisives). Et celui qui est considéré comme le nouveau Andrea Pirlo de l’autre côté des Alpes est un joueur très convoité sur le continent. Dans les petits papiers du Paris Saint-Germain depuis quelque temps déjà, le milieu de terrain voit le club de la capitale s’intéresser de près à ses prestations.

Et l’international italien (3 sélections) ne serait pas insensible à cet intérêt. Comme le révèle L’Équipe dans son édition du jour, Tonali se serait renseigné sur le niveau de la Ligue 1 et ses caractéristiques. Mais une arrivée du jeune prodige dans la capitale française aura un certain coût et les Rouge et Bleu devront d’abord dégraisser avant de se lancer à l’assaut du natif de Lodi. Affaire à suivre...