Quelques heures après la qualification de l’OM en League Europa face au RB Leipzig, Morgan Sanson se dit déjà tourné vers le déplacement à Troyes ce dimanche à 17h (une rencontre à suivre sur notre site). Il assure que ses partenaires se sont reconcentrés vers les prochaines échéances.

« Tout le monde a digéré la victoire (face à Leipzig, ndlr) et on est tous tournés vers le championnat, en mode combat pour le déplacement à Troyes. Pour rester dans une bonne dynamique, il faut remporter les 3 points là-bas. Il faut rester humbles et continuer à tout donner sur le terrain mais Troyes veut sauver sa peau, ça va être compliqué. » Ses coéquipiers sont prévenus.