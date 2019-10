Son aventure espagnole avait été courte - une seule saison à Séville en 2016/2017 - mais avait été plutôt appréciée par les observateurs du football ibérique. Depuis, il a pris les commandes de la sélection argentine, disputant le Mondial 2018 notamment, et est ensuite devenu le nouveau coach de Santos au Brésil.

Et selon A Bola, l’ancien sélectionneur chilien pourrait très bientôt revenir en Espagne. Un club espagnol, dont le nom n’a pas été dévoilé, est prêt à se l’offrir et à payer son salaire de 3 millions d’euros annuels. Le journal cite que le Celta et le Betis, où les deux coachs Fran Escriba et Rubi risquent d’être licenciés rapidement, sont les favoris.