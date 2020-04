En fin de contrat en juin prochain avec le Paris Saint-Germain, l’attaquant uruguayen sera bientôt libre. Auteur de sept buts et trois passes décisives en 22 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, « El Matador » est annoncé dans le viseur de nombreux clubs, tels que l’Atlético de Madrid (Espagne), Boca Juniors (Argentine) ou encore le São Paulo FC (Brésil). Le dernier club cité semblait en effet très intéressé par le joueur âgé de 33 ans. Mais ce mercredi, le directeur financier de São Paulo Elias Barquete Albarello a mis fin à cette rumeur dans l’émission de radio Transamérica.

« Nous ne pouvons pas le faire (le transfert) maintenant. Il n’y a bien sûr pas les ressources nécessaires avec ce à quoi nous sommes confrontés (la pandémie de coronavirus). Il relèverait de l’irresponsabilité de conclure un transfert de ce calibre, au vu des chiffres que cela impliquerait. Nous ne pouvons plus travailler de cette manière. C’est aussi parce que nous avons un budget approuvé par le conseil d’administration et le conseil délibératif, et que ce budget doit être respecté. Pour répondre objectivement : comprenez que cela ne fait pas partie de nos plans, au moins pour les prochains mois », a lâché le dirigeant dans des propos relayés par Globoesporte. On ne devrait donc pas voir Edinson Cavani porter le maillot du Tricolor Paulista.