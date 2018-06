L’avenir d’Antoine Griezmann reste au cœur des débats en Espagne, alors que personne ne semble savoir où jouera le Français la saison prochaine. En Catalogne, on continue de penser que c’est fait avec le Barça, mais des médias madrilènes affirment qu’il est aussi possible qu’il reste après l’opération séduction de l’Atlético, avec revalorisation salariale et appui du vestiaire notamment.

Dans le cadre d’une conférence de presse organisée pendant le rassemblement de la sélection espagnole, son coéquipier et ami Saúl Niguez a évoqué son cas : « nous n’avons aucune idée de ce que va faire Griezmann. Voilà qui est clair... ».