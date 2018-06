Une ascension fulgurante. Après une seule saison avec son club formateur de Nantes, Amine Harit a décidé de sauter le pas en rejoignant Schalke 04. A seulement 20 ans, le milieu offensif évolue déjà au plus haut niveau, et a conclu une première saison globalement satisfaisante au sein du club de Gelsenkirchen (31 matchs de Bundesliga, 23 titularisations). Deux ans après ses débuts en professionnels, il va découvrir la Coupe du Monde avec le Maroc.

Lors d’une interview accordée à L’Equipe, le principal intéressé a accepté de se livrer sur son évolution. « En passant de Nantes à Schalke, mon niveau d’exigence, j’ai dû l’élever. En Bundesliga, tu as beaucoup moins de temps pour contrôler le ballon. Les efforts sont multipliés par deux, voire trois. Si tu penses que tu vas jouer dans les pieds, t’es cuit d’avance, a-t-il analysé. C’est allé super vite, alors je ne vais pas me plaindre ! Je postule à une place de titulaire en sélection A, et en plus au Mondial. Je me dis qu’une petite étoile me suit. » C’est dit !