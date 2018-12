Derby le plus célèbre d’Allemagne, le choc entre Schalke 04 et le Borussia Dortmund déclenche chaque année les passions. Pour ce duel au sommet, Domenico Tedesco articule son équipe en 4-4-2 losange avec Fährmann dans les cages et une défense composée de Caligiuri, Sané, Nastasic et Oczipka. Rudy, Harit, Schopf et Bentaleb forment un milieu de terrain très technique et soutiennent McKennie et Burgstaller.

De son côté, Lucien Favre fait dans le classique avec Bürki dans les cages ainsi que Piszczek, Akanji, Diallo et Hakimi en défense. Witsel et Delaney forment un solide double pivot. En attaque, Sancho, Reus et Bruun Larsen évoluent derrière Paco Alcacer, super sub titularisé pour la deuxième fois de la saison seulement.

Les compositions :

Schalke 04 : Fährmann - Caligiuri, Sané, Nastasic, Oczipka - Rudy, Harit, Schopf, Bentaleb - McKennie, Burgstaller

Borussia Dortmund : Bürki - Piszczek, Akanji, Diallo, Hakimi - Witsel, Delaney - Sancho, Reus, Bruun Larsen - Alcacer