Arrivé cet été à Schalke 04, en provenance du FC Nantes, contre un chèque avoisinant les 10 M€, Amine Harit (20 ans) n’a pas mis longtemps à se mettre le club de la Ruhr dans la poche. Le milieu de terrain international marocain (2 capes) s’est en effet mis en lumière sur cette première partie de saison, avec 2 buts et 2 passes décisives au compteur en Bundesliga. Des performances qui attirent évidemment les regards. Toutefois, au cours d’un entretien accordé au média allemand Sport Buzzer, il a franchement évoqué ses plans pour son avenir, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2021.

« Je me concentre entièrement sur Schalke. Je me sens très bien ici et je ne veux pas partir. Mais cela ne dépend pas seulement de moi. Une telle issue serait décidée par le président, le manager et la direction du club. Je ne partirai pas, mais si Schalke recevait une offre qui lui convenait, je ne pourrais pas dire non si elle est également intéressante pour moi. Mais pour le moment, je ne me vois clairement qu’à Schalke. (...) Je n’ai pas signé un long contrat ici pour rien. Je sais que Schalke est un grand club, avec une grande histoire et des succès en Europe. Il y a certainement quelques clubs qui nous dépassent encore en Europe. Mais c’est précisément pourquoi Schalke est aujourd’hui le bon club pour moi afin de faire de nouveaux progrès. (...) Où est-ce que je me vois dans 5 ans ? Pourquoi pas à Schalke ! On ne sait jamais. Si je joue et que le club évolue au niveau européen, je pourrais m’imaginer rester ici. Peut-être que je resterai quelques années, peut-être que je resterai à Schalke pour le reste de ma carrière », a-t-il lancé. C’est dit.