Le mercato estival d’Hoffenheim risque d’être agité. Après une belle saison en Bundesliga qui a vu le club terminer à la troisième place, les dirigeants du club allemand espèrent forcément un exercice du même acabit. Pour y parvenir, cela passera par l’arrivée de nouveaux renforts.

Après Karl Toko Ekambi qui est annoncé tout proche, c’est au tour de Max Meyer de se rapprocher de plus en plus d’Hoffenheim. En effet, d’après Leipziger Volkszeitung le milieu de Schalke 04, libre cet été, aurait trouvé un accord avec Hoffenheim. Pour le plus grand malheur de Liverpool, Arsenal ou encore le FC Barcelone.