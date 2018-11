Déjà approché par Schalke 04 à la fin du mercato estival, Nicolas Pépé continue de plaire aux Knappen. Décevante en ce début de saison, la formation de Domenico Tedesco est quatorzième de Bundesliga. A contrario, elle est proche d’une qualification pour les 1/8e de finale de la Ligue des Champions. Pour retrouver un rang digne de son statut en championnat et pour poursuivre ses rêves européens, le club de Geselkirchen devrait passer à l’attaque cet été.

Selon les informations de Sport Bild, Schalke 04 aimerait passer à l’attaque cet hiver. Seul problème, l’ailier ivoirien de 23 ans devrait coûter plus cher que l’été dernier suite à ses 8 buts et 5 passes décisives en 12 matches. Interrogé par Sport Bild, le directeur sportif du club allemand a fait le point sur ce dossier : « Pépé appartient à un groupe de joueurs éligibles pour les très grands clubs. Nous explorons le marché. Parce qu’il pourrait y avoir des changements en hiver. » Pour favoriser cette arrivée, Franco Di Santo, Breel Embolo et Yevhen Konoplyanka pourraient s’acheminer vers un départ.