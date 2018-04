Suite de la 35e journée au stade Raymond-Koppa d’Angers cet après-midi (17h), où le SCO reçoit l’Olympique de Marseille. À cette occasion, les Angevins (14es) tenteront de faire un pas de plus vers le maintien. À quatre journées de la fin, le SCO compte 5 points d’avance sur le barragiste troyen. Avant de se concentrer sur leur demi-finale retour de Ligue Europa face à Salzbourg (jeudi, 21h05), de leur côté les Marseillais tenteront de rester sur leur nuage et d’assurer un succès à l’extérieur pour reprendre la troisième place à l’AS Monaco.

Pour cette rencontre, Stéphane Moulin s’appuie sur un 4-5-1, dans lequel Flavien Tait, dans le couloir gauche, et Karl Toko Ekambi, à la pointe de l’attaque et buteur à l’aller (1-1) seront à surveiller. Côté olympien, Rudi Garcia opte pour un 4-2-3-1 au coup d’envoi. Dimitri Payet étant laissé sur le banc, c’est Lucas Ocampos qui évoluera derrière Valère Germain. Luiz Gustavo reste dans l’axe de la défense, alors que Frank Zambo Anguissa et Maxime Lopez seront chargés de solidifier le milieu. Sur les côtés, Njie et Thauvin chercheront à apporter de la vitesse à l’OM.

Les compositions d’équipes :

SCO Angers : Butelle - Manceau, Traoré, Pavlovic, Bamba - Capelle, Oniangué, Santamaria, Mangani, Tait - Toko Ekambi

Olympique de Marseille : Pelé - Sarr, Rami, Luiz Gustavo, Amavi - Zambo Anguissa, Lopes - Thauvin, Ocampos, Njie - Germain