Auteur de 17 buts sous les couleurs du SCO Angers cette saison, Karl Toko Ekambi pointe à la quatrième place du classement des buteurs de Ligue 1 derrière le trio Cavani, Neymar, Falcao. Homme fort de l’effectif angevin, s’il avait refusé, tout comme son club, des offres venues d’Angleterre lors des deux dernières fenêtres du mercato, il ne devrait cependant pas poursuivre l’aventure chez les Noir et Blanc la saison prochaine. Un départ inévitable que Stéphane Moulin a évoqué au micro de Canal + en marge de la rencontre de ce soir.

Pour le coach, le départ du serial buteur est dans l’ordre des choses et devrait bénéficier à l’ensemble des parties. « On est obligé d’y travailler (à l’après Toko Ekambi), maintenant on sait que ça va être une équation extrêmement compliquée à résoudre, mais Karl est le symbole de la réussite d’un joueur qu’on va chercher dans un niveau inférieur (FC Sochaux, ndlr). Il nous aide, il progresse, il nous aide à atteindre nos objectifs et à l’arrivée tout le monde est content. Il va aller dans un club meilleur que celui d’Angers et il va nous permettre certainement d’avoir, effectivement, un chèque conséquent, » s’est exprimé le coach angevin, avant la rencontre du SCO face à l’OGC Nice, au stade Raymond Kopa.