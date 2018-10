Après avoir souffert pendant 30 minutes, s’en remettant à Anthony Lopes, l’OL a profité de l’expulsion d’Ismaël Traoré pour s’imposer à Angers (1-2). Une victoire qui s’est dessinée à l’heure de jeu, après l’entrée de Memphis Depay. Un succès long à venir pour l’OL, sur lequel Bruno Genesio est revenu au micro de beIN Sports après la rencontre. Pour le coach lyonnais, le nul concédé à Hoffenheim en Ligue des champions mardi (3-3) était encore dans toutes les têtes au coup d’envoi cet après-midi. Un entraîneur qui a également salué la performance de son gardien de but et de ses habituels remplaçants.

« On a eu une entame très très difficile. Je pense qu’on était encore marqués par tout ce qu’on a pu vivre mardi dernier, avec des occasions concédées en beaucoup trop grand nombre. Ce qui fait qu’on a été appliqués pour bien défendre mais qu’on a été un petit peu amorphes. L’expulsion aidant aussi je pense, on a réussi une bien meilleure deuxième mi-temps, même si on a encore souffert avec ce but encaissé en fin de match, » a d’abord expliqué le coach de l’OL, avant de mettre en avant le travail de son gardien. « Antho (Lopes) nous a permis de rester dans le match. Ils ont eu trois grosses occasions dans les vingt premières minutes. Il a réussi des arrêts déterminants qui nous ont permis de rester dans le match, qui nous ont permis de faire durer ce match et de finalement pouvoir l’emporter. Il faut souligner l’apport des joueurs sortis du banc parce que c’est important. Souligner aussi que c’était un match post-Champions League. On a gagné le match d’avant et le match d’après. C’est, je pense, une performance, même si c’est dans la difficulté et qu’on doit faire encore mieux dans le jeu. »