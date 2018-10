Après avoir souffert pendant 30 minutes, s’en remettant à Anthony Lopes, l’OL a profité de l’expulsion d’Ismaël Traoré pour s’imposer à Angers (1-2). Une victoire qui s’est dessinée à l’heure de jeu, après l’entrée de Memphis Depay. L’attaquant néerlandais a offert l’ouverture du score à Houssem Aouar, avant de doubler la mise en fin de match, profitant d’un caviar de Moussa Dembélé. Encaissant un but de Cristian Lopez dans les derniers instants, l’OL se sera fait peur jusqu’au bout. Une fin de match mal maîtrisée qu’a évoqué le portier lyonnais au micro de Canal +.

« Ça me contrarie par ce qu’on doit se rendre la fin de match facile, surtout qu’on met le deuxième. On doit essayer de garder ce résultat, on doit essayer de faire tourner le ballon, tout simplement. On n’a pas su le faire. On prend directement le but derrière. On a chaud jusqu’à la fin. C’est dommage. À l’arrivée, on prend quand même les trois points, mais on aurait aimé sortir de ce match sans avoir pris de but, » a déclaré le portier lyonnais, auteur d’une prestation solide au stade Raymond-Kopa.

