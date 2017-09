Natif de Chesnay dans les Yvelines, Youssouf Sabaly a affirmé vendredi dernier qu’il était prêt à rejoindre l’équipe nationale du Sénégal, au micro de Tout Foot Espace TV Guinée. « Je suis plutôt Lion que Coq » a déclaré le joueur formé au PSG. « Si le sélectionneur Aliou Cissé veut m’appeler, il n’y aura pas de problème. Je l’avais eu au téléphone l’an dernier. J’ai préféré attendre pour des raisons personnelles. Depuis, j’ai trouvé une stabilité. »

Le joueur a disputé plus de 30 matches avec Bordeaux l’an passé et enchaîne cette saison. Jusqu’en 2013, il était régulièrement appelés en équipe de France des moins de 17, 18, 19 et 20 ans.