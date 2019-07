Actuellement en Egypte pour y disputer la CAN avec le Sénégal, Idrissa Gueye (29 ans) est courtisé par le PSG. Comme nous vous le révélions, le club parisien a bien transmis une offre aux dirigeants d’Everton, mais celle-ci a été éconduite par les Toffees. Le milieu de terrain sénégalais a accepté d’évoquer la rumeur parisienne lors d’une interview pour RFI.

« On m’en a parlé. Là, je suis entièrement concentré sur ma compétition. On aura le temps d’en reparler après si c’est toujours là. Je ne peux pas en parler là. Encore une fois, je suis concentré sur ma compétition, » a ainsi confié l’ancien Lillois. Pour rappel, les Lions de la Teranga disputent dimanche (18 heures) leur demi-finale de la CAN face à la Tunisie.

