Lundi, dans le cadre de l’enquête sur l’affaire de corruption au sujet de l’attribution des Coupes du monde 2018 (Russie) et 2022 (Qatar), le ministère de la Justice américain (DOJ) a notamment accusé Ricardo Teixera (ancien président de la Fédération brésilienne) d’avoir reçu des pots-de-vin à l’époque pour aider à attribuer le Mondial 2022 aux Qataris. L’ancien patron de la FIFA, Sepp Blatter (84 ans), a lâché que les Etats-Unis, grands perdants de la victoire du Qatar avec l’Angleterre, étaient en capacité de récupérer l’organisation de la Coupe du Monde 2022.

« L’Allemagne peut le faire, mais cela ferait alors deux éditions de suite en Europe après la Russie en 2018. Le Japon est aussi une possibilité, mais je pense aux États-Unis. Ils organisent déjà l’édition de 2026 (avec le Mexique et le Canada) et ont déjà l’expérience de 1994 », a confié l’ancien président de la FIFA à Sport Bild ce mercredi, avant de conclure : « seule la FIFA peut décider si le Qatar perdra la Coupe du Monde. Et si vous regardez le rapport de la justice américaine, vous voyez qu’il vise particulièrement la Russie, pas le Qatar. »