Titulaire à 10 reprises en Bundesliga avec le Bayer Leverkusen, Kai Havertz (20 ans) poursuit sa progression cette saison. Et le milieu de terrain est toujours autant convoité. À en croire Sport Bild, les grands d’Europe suivent attentivement l’évolution de la dernière pépite allemande qui a terminé troisième du Golden Boy.

Selon le média local, le FC Barcelone et le Bayern Munich tiennent la corde pour le recruter l’été prochain. Mais des discussions existent avec Liverpool, Chelsea, Manchester City, Manchester United et le Real Madrid. Si l’international allemand (7 sélections, 1 but) continue ses bonnes performances, il aura l’embarras du choix.