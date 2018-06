L’épilogue du Groupe E est indécis. Qui du Brésil, de la Serbie ou de la Suisse rejoindra la Suède et le Mexique en huitièmes de finale ? Premier élément de réponse ce soir, à l’Otkrytiye Arena de Moscou, où la Serbie se mesure au Brésil. Actuel leader du groupe, le Brésil compte quatre points et devance la Suisse (4 points) et la Serbie (3 points). Battus par la Suisse (2-1), au terme d’une rencontre accrochée, les Serbes doivent l’emporter ce soir pour accéder au tour final. Si le Brésil peut lui se contenter d’un match nul, après un départ poussif face à la Suisse (1-1) et une victoire arrachée en fin de match face au Costa Rica, une réaction est attendue dans le jeu pour la Seleção de Tite.

Pour cette ultime rencontre du groupe E, le sélectionneur serbe Mladen Krstajic s’appuie sur un 4-2-3-1 qui avait fait ses preuves face au Costa Rica mais avait montré ses limites lors de la défaite face à la Suisse. D’un point de vue effectif, il frappe un grand coup en modifiant sa charnière centrale ! Les expérimentés Branislav Ivanovic et Dusko Tosic sortent et laissent leur place aux jeunes Milos Veljkovic (22 ans) et Nikola Milenkovic (20 ans). Au Brésil, Tite est lui privé de Douglas Costa, qui n’avait pas débuté lors des deux premières rencontres mais apparaissait comme un réel concurrent à Willian, côté droit. Le 4-3-3 est toujours de mise côté brésilien et l’effectif reste inchangé !