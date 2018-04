Blessé lors de la victoire d’Hoffenheim contre Hanovre (3-1), Serge Gnabry a quitté le terrain prématurément. La faute à une déchirure musculaire au niveau des adducteurs de la jambe droite.

Un diagnostic préjudiciable pour le joueur prêté par le Bayern Munich. En effet, il ne rejouera pas avec son équipe cette saison et devrait louper la Coupe du monde. Même son de cloche pour Kerem Demirbay son coéquipier en club et en sélection, blessé également et qui ne devrait pas être présent en Russie.