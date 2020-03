Une semaine après avoir battu le FC Barcelone (2-0) dans le Clasico et repris les commandes de la Liga par la même occasion, le Real Madrid s’est fait surprendre sur la pelouse du Betis Séville de Nabil Fekir (1-2), ce dimanche soir, en clôture de la 27e journée du championnat espagnol. Les Merengues glissent ainsi à la deuxième place au classement derrière les Blaugranas, victorieux, samedi, de la Real Sociedad grâce à Lionel Messi (1-0). Au coup de sifflet final, Sergio Ramos (33 ans) a déclaré que la défaite en Andalousie était juste et méritée.

« L’équipe était intermittente pendant de nombreuses phases du match et nous n’avons pas fait ce que nous avions répété pendant la semaine. Nous savions comment Betis jouait et ils ont très bien réussi. Nous ne méritions pas de gagner. Il y a encore beaucoup de matches de Liga, onze, et nous allons continuer à nous battre jusqu’à la fin. Même quand nous avons gagné contre Barcelone, nous n’avons pas tout bien fait », a lâché le capitaine du Real dans des propos rapportés par Mundo Deportivo. Vendredi prochain, Zinedine Zidane et ses hommes recevront Eibar (21h) pour tenter de reprendre leur marche en avant, 4 jours avant d’aller défier Manchester City en Angleterre pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.