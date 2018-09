Pour ce choc de la 7e journée de Liga, le Real Madrid et l’Atlético de Madrid se sont quittés dos à dos, sur un score nul et vierge (0-0). Avant le début de la rencontre, Sergio Ramos et Antoine Griezmann se sont donné une accolade, et ce malgré les déclarations du défenseur merengue, il y a une dizaine de jours, remettant en place le Français au sujet du Ballon d’Or.

Dans des propos tenus en zone mixte à l’issue de la partie, relayés par Mundo Deportivo, Ramos a évoqué cette affaire, et a mis un terme à cette polémique. « Peu importe l’opinion de chacun, nous devons toujours respecter nos collègues, que ce soit Griezmann ou un autre. » Il semblerait que les tensions entre les deux hommes se soient apaisées.