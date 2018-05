Après l’annonce de Zinedine Zidane sur son départ du Real Madrid, le capitaine des Merengues, Sergio Ramos, s’est exprimé sur les réseaux sociaux et a tenu à féliciter son ancien coach sur Twitter.

« En tant que joueur et entraîneur, tu as décidé de dire au revoir au sommet. Merci pour ces deux années et demi incroyables. Ton héritage ne sera jamais effacé, c’est l’un des chapitres les plus réussis de l’histoire de notre bien-aimé Real Madrid. »

As a player and coach you decided to say goodbye at the top. Thank you for two and a half incredible years. Your legacy will never be erased, one of the most successful chapters in the history of our beloved @realmadrid pic.twitter.com/dO6bw74aA3

