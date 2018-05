Ce week-end est chargé en émotions, avec les adieux respectifs de Gianluigi Buffon, Fernando Torres et Andrés Iniesta. Sergio Ramos, qui a côtoyé et/ou affronté les trois hommes de façon régulière au long de sa carrière, a tenu à leur rendre hommage sur les réseaux sociaux.

« Vous avez rendu la bataille plus belle et rendu le football beaucoup plus grand, merci ! », a ainsi écrit le défenseur espagnol, qui retrouvera Andrés Iniesta au Mondial avec la sélection espagnole.

Habéis hecho más bonita la batalla y mucho más grande el fútbol.

You have all made the battle more beautiful and football much bigger.

¡Gracias !

Thank you ! @Torres @andresiniesta8 @gianluigibuffon pic.twitter.com/W9CP3QwrQa

— Sergio Ramos (@SergioRamos) 20 mai 2018