Après la défaite face à l’Angleterre, une vidéo dans laquelle on voyait, supposément, Sergio Ramos marcher sur Raheem Sterling au sol, a fait le tour des réseaux sociaux. Le joueur du Real Madrid a ainsi reçu bon nombre de critiques.

Le défenseur espagnol a, pour se défendre, publié une vidéo dans laquelle on voit qu’il ne marche pas sur le pied de l’international anglais.

Nada más que decir.

Nothing else to say. pic.twitter.com/BCuQI3n7hT

— Sergio Ramos (@SergioRamos) 17 octobre 2018