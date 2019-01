La 20e journée de Serie A continuait ce dimanche avec une affiche entre Cagliari et Empoli. Les locaux, 13es au début du match, voulaient prendre de l’avance sur la zone de relégation. De son côté, en cas de succès, Empoli pouvait revenir à un point de l’adversaire du soir. Et les visiteurs ont été rattrapés en fin de match (2-2).

Pourtant, Cagliari était dangereux en début de match et Pavoletti ouvrait le score (13e), avant que l’arbitre ne siffle un hors-jeu. Ionita manquait une occasion mais Pavoletti faisait mouche et ouvrait enfin le score (1-0, 36e). En seconde période, Empoli accélérait et Di Lorenzo égalisait (1-1, 70e), avant que Zajc ne donne l’avantage aux visiteurs (1-2, 81e). Mais finalement, dans les dernières secondes, Farias offrait un point aux siens (2-2, 90+1). Cagliari reste 13e, Empoli passe 15e.