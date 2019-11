Sans Franck Ribéry suspendu, la Fiorentina est tombée de haut ce dimanche. En déplacement du côté de Cagliari, la Viola a subi une déroute 5-2, après avoir été menée 5 à 0 puisque Vlahovic a inscrit un doublé en fin de match (75e, 87e). Les Toscans sont 8es de Serie A.

A l’inverse, les Sardes poursuivent leur excellent début de saison et passent à la 3e du championnat, deux points devant la Roma. Ils ont largement dominé ce match et ont été récompensés grâce à des buts marqués par Rog (16e), Pisacane (26e), Simeone (34e), Joao Pedro (54e) et Nainggolan (65e).