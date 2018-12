La quinzième journée de Serie A continuait ce dimanche après le festival de buts entre Sassuolo et la Fiorentina (3-3). Ainsi, trois affiches étaient au programme et Udinese et l’Atalanta croisaient le fer cet après-midi. Si Duvan Zapata ouvrait rapidement le score pour les visiteurs, après une bonne déviation de Toloi sur corner (0-1, 2e), l’Udinese réagissait immédiatement et Lasagna profitait d’un bon travail de Marco D’Alessandro pour égaliser (1-1, 12e). En fin de première période, l’arbitre utilisait la VAR mais ne sifflait finalement rien après une situation litigieuse dans la surface de l’Atalanta (37e). A l’heure de jeu, Duvan Zapata s’offrait un doublé après un gros travail de Barrow côté droit (1-2, 62e). Et si Fofana manquait de peu l’égalisation, butant sur le poteau du portier de l’Atalanta (79e), Duvan Zapata inscrivait un troisième but sur la contre-attaque suivante (1-3, 80e). Les visiteurs l’emportaient finalement et montaient à la 6e place, doublant ainsi la Roma et Sassuolo. De son côté, Udinese végète à la 17e place, avec deux unités d’avance sur la zone de relégation.

De son côté, Parme affrontait le Chievo. Dans une première période sans réelles occasions, seul Radovanovic se montrait dangereux, mais sa frappe passait juste au-dessus (17e). Et dès le retour des vestiaires, Stepinski ouvrait le score pour la lanterne rouge, seul à un mètre du but (0-1, 47e). Mais après avoir été rapidement surpris, les locaux égalisaient et Bruno Alves claquait un sublime coup-franc dans la lucarne gauche du portier adverse (1-1, 53e). A un quart d’heure du terme, Depaoli était exclu et laissait le Chievo en infériorité numérique (74e). Finalement, Parme ne parvenait pas à prendre l’avantage. Les locaux restent 10e, tandis que le Chievo ne quitte pas sa dernière place. Enfin, Empoli recevait Bologne dans un choc du bas de tableau. Les locaux prenaient rapidement les devants et Antonio La Gumina trouvait Francesco Caputo, bien placé pour ouvrir la marque (1-0, 11e). Les visiteurs tentaient de revenir, mais Palacio ne cadrait pas (14e). Si Traoré voyait son but refusé pour Empoli, Poli offrait l’égalisation aux siens (1-1, 41e). En fin de première période, l’arbitre utilisait la vidéo pour une situation litigieuse dans la surface de Bologne, mais il ne sifflait finalement pas (45e+3). Empoli tentait ensuite de reprendre l’avantage, mais Caputo et Veseli ne cadraient pas leurs tentatives (62e, 70e). Finalement, La Gumina donnait l’avantage aux siens avec beaucoup de réussite (2-1, 80e). Empoli monte à la 14e place. Bologne reste barragiste.

Les résultas de l’après-midi :

Empoli 2-1 Bologne : but de Caputo (11e) et La Gumina (80e) pour Empoli ; but de Poli (41e) pour Bologne.

Parme 1-1 Chievo : but de Alves (53e) pour Parme ; but de Stepinski (47e) pour le Chievo.

Udinese 1-3 Atalanta : but de Lasagna (12e) pour l’Udinese ; but de Zapata (2e, 62e, 80e) pour l’Atalanta.