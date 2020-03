Avec 6000 cas et plus de 200 décès, l’Italie est le pays européen le plus touché par le coronavirus. Pour éviter d’accélérer la propagation de l’épidémie, la Serie A a alors ordonné que tous les matches de championnat se joueront à huis clos jusqu’au 3 avril. Une mesure qui pourrait être suivie de la suspension de la compétition. C’est ce qu’a déclaré Gabriele Gravina, le président de la FIGC (fédération italienne de football), sur les antennes de Rai 2.

« Suspension du championnat s’il y a un cas de coronavirus parmi les joueurs de Serie A ? Nous devons être réalistes, le vrai risque existe et nous prendrons toutes les mesures pour protéger les athlètes », a-t-il rapporté. Le patron du football italien a également montré son inquiétude sur les deux matches amicaux de La Nazionale, respectivement les 27 et 31 mars en Angleterre (Londres, Wembley) et en Allemagne (Nuremberg). « En respectant le principe de la santé pour tous, j’espère que nous pourrons jouer au moins à huis clos », a-t-il expliqué.