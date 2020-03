Face à la pandémie de coronavirus dont l’Italie est la principale victime, la Serie A ne connait toujours pas son sort. Ce mercredi, la Gazzetta dello Sport annonçait une possible annulation de la saison en cours. Cependant, le président de la Fédération italienne de football (FIGC), Gabriele Gravina, a réagi. Le patron du football italien a annoncé que tout le possible sera fait pour terminer la saison, et même si la date limite du 30 juin doit être dépassée.

« Je suis conscient qu’il est prématuré de penser à une date, mais nous devons penser positivement. Nous allons essayer de faire de notre mieux pour jouer même au prix de demander le soutien de l’UEFA et de la FIFA pour aller au-delà du 30 juin. Si on nous accorde le mois de juillet et août, cela pourrait être la période de référence », s’est-il exprimé dans des propos relayés par le média transalpin. L’Italie est encore dans l’inconnu. L’évolution de la pandémie fournira les premiers éléments de réponse.