Après la victoire de Naples sur sa pelouse contre la Sampdoria (3-0), la Juventus recevait Parme pour reprendre ses 11 points d’avance. Cependant, les locaux restaient sur un revers contre l’Atalanta en Coupe (3-0), alors que Parme avait perdu sur sa pelouse contre la SPAL le week-end dernier (2-3). Après trente premières minutes bien calmes, Khedira tentait d’ouvrir le score, mais sa tentative heurtait le poteau (34e). Dans la foulée, Matuidi trouvait Ronaldo qui ouvrait le score (1-0, 36e).

Parme souffraient et un penalty était refusé à la Juventus après un tirage de maillot de Iacoponi, finalement non sanctionné (45e+1). Au retour des vestiaires, Khedira, par deux fois, passait proche de marquer un deuxième but pour la Juve (58e, 61e). Finalement, Rugani s’en chargeait après un ballon dévié par Ronaldo (2-0, 62e). Barilla répondait immédiatement et réduisait le score (2-1, 64e), avant que CR7 ne redonne deux buts d’avance aux locaux (3-1, 66e). Le match devenait fou et Gervinho ramenait les siens à un but (3-2, 74e). Inglese passait proche d’égaliser en fin de match (85e). Et finalement, Gervinho s’arrachait et offrait un point à Parme sur la pelouse de la Juve (3-3, 90e+3). La Juve a 9 points d’avance sur Naples, tandis que Parme reste 12e.