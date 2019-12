Nommé entraîneur du Napoli mercredi en lieu et place de Carlo Ancelotti, Gennaro Gattuso disputait son premier match en tant que coach des Partenopei. La rencontre a très mal débuté puisque la révélation de la saison en Serie A, Dejan Kulusevski ouvrait le score en prenant le meilleur sur Kalidou Koulibaly avec une grande facilité (4e). Mal partie, la formation napolitaine piochait longtemps contre une équipe bien organisée.

Finalement, l’homme en forme, Arkadiusz Milik profitait d’un très bon centre venu de la droite et de Dries Mertens pour conclure de la tête au second poteau (64e). En fin de match, Gervinho a finalement arraché la victoire pour Parme (90e +5) bien servi par Dejan Kulusevski. Une nouvelle défaite pour le Napoli qui perd 2-1 et se retrouve huitième. Parme double son adversaire du jour.