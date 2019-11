On dispute la 11e journée de Serie A en Italie, où la Roma recevait le Napoli pour une rencontre qui avait tout d’un choc ! Les artilleurs du moment ne décevaient pas dans ce match. Pour sa 50e sous le maillot de la Louve, Nicolo Zaniolo ouvrait le score, bien servi en retrait devant la surface napolitaine par Spinazzola. Il envoyait une frappe sublime dans la lucarne de Meret (1-0, 19e). Le joueur de 20 ans marquait pour la quatrième fois de suite ! Quelques minutes plus tard, José Callejon contrôlait un ballon du bras dans sa surface et offrait à Aleksandar Kolarov l’opportunité de doubler la mise. Mais le défenseur serbe butait sur Alex Meret et sa main droite en bêton (26e).

Dans le deuxième acte, Fabian Ruiz détournait à son tour un ballon de la main dans sa surface et Gianlucca Rocchi désignait une nouvelle fois le point de penalty. C’est le Français Jordan Veretout qui se chargeait de la transformer (2-0, 55e). Le milieu de terrain de 26 ans inscrivait-là son premier but sous ses nouvelles couleurs. Dans un deuxième acte marqué par les fautes et les cartons (8 au total), Monsieur Rocchi, sur les conseils de Kalidou Koulibaly, choisissait d’interrompre le match quelques instants, peu après l’heure de jeu. La raison, des chants discriminatoires entendus dans le virage romain, à l’encontre de la ville de Naples et de ses habitants. Edin Dzeko exhortait les fans romains à applaudir et à arrêter avec les chants discriminatoires contre le Napoli. Le match reprenait et Arkadiusz Milik réduisait le score, son 6e but sur ses 5 derniers matches (2-1, 72e). Le score n’évoluait plus. Ce succès permet aux Romains de reprendre provisoirement la 3e place, à 4 points de la Juve. Le Napoli glisse à la 7e place et n’a plus gagné depuis trois rencontres.