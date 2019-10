La 10e journée de Serie A se clôturait ce jeudi soir à San Siro avec une rencontre entre l’AC Milan et la SPAL. Treizième avant ce match, la formation milanaise voulait renouer avec la victoire après une défaite et un nul pour s’emparer de la 10e place. En face, les Spallini, dix-neuvièmes au coup d’envoi, étaient à la recherche d’un succès pour sortir de la zone rouge.

Sur la pelouse de Giuseppe Meazza, les filets n’ont tremblé qu’en deuxième période, et à une seule reprise. Entré en jeu à la place de son compatriote Samu Castillejo (57e), Suso a offert la victoire aux Rossoneri d’un magnifique coup-franc (63e, 1-0). Grâce au premier but de la saison de son numéro 8, l’AC Milan renoue donc avec la victoire et grimpe à la 10e place. La SPAL est toujours 19e.