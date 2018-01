Troisième de Serie A avant ce choc, la Lazio avait l’occasion de profiter du faux pas de l’Inter Milan plus tôt dans la journée pour prendre un peu plus d’avance sur ses poursuivants. En face, le Milan AC pouvait revenir sur les talons de la Sampdoria (6e) qui joue ce soir face à l’AS Rome. La rencontre est pris par le bon bout par l’AC Milan qui domine l’entame de match. Les joueurs de Gennaro Gattuso vont d’ailleurs être récompensé avec une ouverture du score signée Patrick Cutrone (1-0 ; 15e). Un avantage au score qui sera de courte durée pour les Milanais. Le Monténégrin Adam Marušić va permettre à la Lazio de revenir dans la rencontre (1-1 ; 20e).

Dominateur depuis le début, l’AC Milan ne va pas lésiner sur les efforts et va reprendre l’avantage. Servi par Calabria, le milieu de terrain Giovanni Bonaventura propulse une tête que ne peut pas repousser Strakosha (2-1 ; 44e). Un avantage logique à la mi-temps pour Milan qui va faire le dos en seconde période. La Lazio va pousser mais ne parvient à tromper Donnarumma et s’incline 2-1. Avec ce succès, les Rossoneris grimpent à la septième place de Serie A et se rapprochent des places européennes. La Lazio (3e) loupe le coche et garde deux longueurs d’avance sur l’Inter Milan (4e).