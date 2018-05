Épilogue du championnat d’Italie ce dimanche. À l’occasion de la 38e et dernière journée, plusieurs tickets restaient à distribuer. Dans le haut de tableau tout d’abord, en attendant le choc entre la Lazio et l’Inter pour le dernier ticket qualificatif pour la Ligue des champions (ce soir, 20h45), trois équipes se disputaient les places qualificatives pour la Ligue Europa. Large vainqueur de la Fiorentina (5-1), grâce notamment à un doublé de l’inévitable Patrick Cutrone, l’AC Milan valide sa présence en C3, au contraire de son adversaire du jour, qui avait besoin d’une victoire et se fait doubler par l’Atalanta, défait à Cagliari (1-0) et qui passera par le troisième tour de qualification de la C3 cet été.

Dans le bas de tableau, Naples a terminé la saison en beauté au San Paolo, l’emportant 2 buts à 1 face à Crotone, grâce à Milik et Callejon. Un résultat qui condamne les Calabrais à la Serie B. Ces derniers accompagneront le Hellas Vérone, battu hier chez le champion turinois (2-1), et Bénévent, tombé au Chievo (1-0), dont la relégation était déjà actée. Vainqueur de la Sampdoria (3-1), la SPAL arrache son maintien en Serie A, tout comme Cagliari, grâce à sa victoire obtenue face à Bergame (1-0).

Les résultats de la 38e et dernière journée :

Genoa 1 -2 Torino : Pandev (80e) pour le Genoa ; Falque (30e), Baselli (58e) pour le Torino.

AC Milan 5 - 1 Fiorentina : Calhanoglu (23e), Cutrone (42e, 59e), Kalinic (49e), Bonaventura (76e) pour le Milan ; Simeone (20e) pour la Fiorentina.

Cagliari 1 - 0 Atalanta : Ceppitelli (87e) pour Cagliari.

Chievo 1 - 0 Bénévent : Inglese (50e) pour le Chievo.

Naples 2 - 1 Crotone : Milik (23e), Callejon (32e) pour Naples ; Tumminello (90e) pour Crotone.

Spal 3 - 1 Sampdoria : Antenucci (4e, s.p, 52e), Grassi (50e) pour la Spal ; Kownacki (66e) pour la Sampdoria.

Udinese 1 - 0 Bologne : Fofana (30e) pour l’Udinese.