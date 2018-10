Après des revers contre l’Inter (0-1) en Serie A et face au Betis Séville (1-2) en Ligue Europa, l’AC Milan devait à tout prix s’imposer ce dimanche soir face à la Sampdoria dans le cadre de la 10e journée du championnat, son entraîneur Gennaro Gattuso étant menacé. Et sur la pelouse de Sans Siro, les Rossoneri ont eu chaud mais l’ont finalement emporté sur le score de 3-2.

Après l’ouverture du score de Cutrone pour les locaux (17e), Saponara (21e) et Quagliarella (31e) ont inversé la tendance pour le club de Gênes. Finalement, Higuain a égalisé pour la formation milanaise (36e) et Suso a marqué le but la victoire (62e). Ce succès permet donc à Milan de se donner un peu d’air. L’équipe de Gattuso passe de la 14e place à la 7e ! La Sampdoria est toujours 6e.