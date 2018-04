Au programme de la 34ème journée de la Serie A, un match des extrêmes entre l’AS Roma et la Spal. Le promu a tenu une demi-heure avant de craquer sur un but malheureux. Sous la pression de Strootman, le défenseur Vicari déviait le ballon dans son propre but (0-1, 33e).

Au retour des vestiaires, Radja Nainggolan faisait le break pour le club de la Louve d’une superbe reprise de volée à l’angle de la surface (0-2, 52e). Patrik Schick parachevait le succès des siens en reprenant un bon centre de Pellegrini (0-3, 60e). Mission accomplie pour les hommes d’Eusebio Di Francesco qui peuvent désormais aborder la demi-finale de la Ligue des Champions avec plus de sérénité.